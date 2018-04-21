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Шон Кутюрье: «Филадельфия» еще отстает, но мы не зря бились весь сезон"
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Шон Кутюрье: «Филадельфия» еще отстает, но мы не зря бились весь сезон" 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Нападающий «Филадельфии» Шон Кутюрье доволен тем, что его команда смогла сократить отставание в серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом». После победы со счетом 4:2 «Филадельфия» уступает в серии 2-3.
— Я чувствовал себя хорошо, — цитирует официальный сайт НХЛ Кутюрье, который отметился голом. — Когда выходишь на лед, эмоции и адреналин захлестывают, просто пытаешься сделать все, что по силам, чтобы помочь команде. Думаю, все мы постарались хорошо. Это всего одна игра. Мы еще отстаем, но не зря же бились весь сезон. Нужно продолжать сражаться в следующем матче. Сейчас нам удалось найти возможность выиграть.
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