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Михал Нойвирт: «Мне нравится давление плей-офф»
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Михал Нойвирт: «Мне нравится давление плей-офф» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Филадельфии» Михал Нойвирт остался доволен пятым матчем серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (4:2, 2-3). Он в этой встрече отразил 30 бросков.
— Я на протяжении всего матча чувствовал себя хорошо, — цитирует официальный сайт НХЛ Нойвирта. — Мы отлично провели первый период, потом я несколько раз во втором периоде выручил команду. В итоге показали хороший хоккей и довольны победой. Мне нравятся матчи плей-офф, нравится ощущать это давление. Нам теперь нужно идти вперед и побеждать в следующем матче.
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