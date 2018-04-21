Блейк Уилер: «Чем быстрее лишить соперника надежды, тем легче победить»

Капитан «Виннипега» Блейк Уилер выразил радость по поводу победы над «Миннесотой» (5:0) в пятом матче серии плей-офф НХЛ (4-1). «Виннипег» впервые вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли.

— Думаю, когда у вас есть шанс кого-то уничтожить, вы хотите наброситься на него как можно скорее и решить все вопросы, — цитирует официальный сайт НХЛ Уилера, чья команда забросила четыре шайбы за первые 12 минут игры. — Соперник, прижатый к стене, выходит на матч с определенными надеждами. Чем быстрее вы лишите его надежды, тем легче будет победить в итоге.