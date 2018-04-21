Ещё
Ник Бонино: «Все было в наших руках, мы должны были выходить в следующий раунд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ник Бонино: «Все было в наших руках, мы должны были выходить в следующий раунд» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Нэшвилла» Ник Бонино считает, что его команда могла эффективнее сыграть в пятом матче серии плей-офф с «Колорадо» (1:2, 3-2). В конце поединка «Нэшвилл» пропустил дважды.
— Мы вышли вперед за девять минут до конца встречи, а за четыре минуты до конца должны были закрывать все вопросы, — цитирует официальный сайт НХЛ Бонино. — Все было в наших руках, мы должны были выходить в следующий раунд уже. Такие матчи надо правильно заканчивать. Но надо отдать должное сопернику, который не перестал бороться, а мы показали не лучший свой хоккей. Уверен, что в следующем матче будет тяжело, потому что противник перегруппируется и будет отчаянно сражаться за свои шансы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Иван Телегин: "Слушайте, мы же не мальчики для битья" Барков, Карлссон и О`Райлли поборются за "Леди Бинг Трофи" Мэтт Каллен: "Все ожидали большего от "Миннесоты"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»7
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
В сборной России по хоккею все плохо18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Усманов рассказал о печальном событии53
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение