Мэтт Мюррей: Сложнее всего играть матч, в котором может решиться судьба серии

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей подвел итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:4).

Действующие обладатели Кубка Стэнли не смогли на своем льду оформить выход во второй раунд.

«Сложнее всего играть матч, в котором может решиться судьба серии, — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ. — Думаю, что мы хорошо сегодня играли. Нам надо придерживаться такого настроя и дальше. Выкладываться по полной, играть правильно».

21-летний канадец справился с 21 из 24 бросков по своим воротам, а четвертую шайбу «летчики» забросили в пустые ворота.

Напомним, теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч пройдет в воскресенье на площадке «Филадельфии».