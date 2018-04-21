Ещё
Мэтт Мюррей: Сложнее всего играть матч, в котором может решиться судьба серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэтт Мюррей: Сложнее всего играть матч, в котором может решиться судьба серии 

Советский спорт 6 минут назад
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей подвел итоги пятого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Филадельфией» (2:4).
Действующие обладатели Кубка Стэнли не смогли на своем льду оформить выход во второй раунд.
«Сложнее всего играть матч, в котором может решиться судьба серии, — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ. — Думаю, что мы хорошо сегодня играли. Нам надо придерживаться такого настроя и дальше. Выкладываться по полной, играть правильно».
21-летний канадец справился с 21 из 24 бросков по своим воротам, а четвертую шайбу «летчики» забросили в пустые ворота.
Напомним, теперь счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч пройдет в воскресенье на площадке «Филадельфии».
Советский спорт: последние новости
Иван Телегин: Мы не мальчики для битья! Барков, О'Райли и Карлссон номинированы на приз «Леди Бинг Трофи» Сборная России U18 разгромила команду Франции в первом матче ЮЧМ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»7
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
В сборной России по хоккею все плохо18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Усманов рассказал о печальном событии53
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение