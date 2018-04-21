Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия — Финляндия (прямая видеотрансляция)

Сегодня в чешском городе Пардубице национальная сборная России сыграет второй матч в рамках Чешских хоккейных игр против сборной Финляндии.

Начало игры в 19:15 по московскому времени.

В вынесенном матче, который состоялся 19 апреля в Ярославле, сборная России уступила Швеции — 1:2. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил капитан Евгений Дадонов

Вчера утром национальная сборная посетила мемориал памяти команды «Локомотив», трагически погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После этого команда отправилась в Чехию, где вечером провела тренировку на арене Типспорт в Пардубице.

Сборная Чехии в первом матче рамках Чешских хоккейных игр обыграла сборную Финляндии — 3:1.