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Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия — Финляндия (прямая видеотрансляция)
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Хоккей. Евротур. «Чешские игры». Россия — Финляндия (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Сегодня в чешском городе Пардубице национальная сборная России сыграет второй матч в рамках Чешских хоккейных игр против сборной Финляндии.
Начало игры в 19:15 по московскому времени.
В вынесенном матче, который состоялся 19 апреля в Ярославле, сборная России уступила Швеции — 1:2. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил капитан Евгений Дадонов.
Вчера утром национальная сборная посетила мемориал памяти команды «Локомотив», трагически погибшей в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После этого команда отправилась в Чехию, где вечером провела тренировку на арене Типспорт в Пардубице.
Сборная Чехии в первом матче рамках Чешских хоккейных игр обыграла сборную Финляндии — 3:1.
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