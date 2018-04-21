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Яковлев подпишет контракт с «Нью-Джерси»
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Яковлев подпишет контракт с «Нью-Джерси» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Как стало известно «СЭ», защитник СКА и сборной России Егор Яковлев подпишет контракт с «Нью-Джерси». Соглашение между 26-летним игроком и питерцами рассчитано до 30 апреля.
Сам хоккеист отказался от комментариев на эту тему. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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