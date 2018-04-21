Борщевский является кандидатом на пост тренера ХК «Амур», но решение еще не принято

"Главный тренер — это когда подписан контракт, но сейчас у нас тренер Андрей Мартемьянов. Только идет обсуждение, среди нескольких кандидатов есть и Николай Борщевский. 1 мая будет известно, кто стал новым главным тренером, тогда и объявим", — сказал Филиппенко.

Борщевский является олимпийским чемпионов 1992 года в качестве хоккеиста. В роли тренера он работал в ярославском «Локомотиве», подмосковном «Атланте», санкт-петербургском СКА и уфимском «Салавате Юлаеве».

"Амур" в текущем сезоне чемпионата КХЛ под руководством Мартемьянова вышел в плей-офф, где проиграл в серии первого раунда казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4.