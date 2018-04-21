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Борщевский является кандидатом на пост тренера ХК «Амур», но решение еще не принято
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Борщевский является кандидатом на пост тренера ХК «Амур», но решение еще не принято 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Николай Борщевский является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур", но окончательное решение по его назначению еще не принято. Об этом ТАСС рассказал вице-президент «Амура» Александр Филиппенко.
Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что Борщевский сменит Андрея Мартемьянова на посту главного тренера хабаровского клуба.
"Главный тренер — это когда подписан контракт, но сейчас у нас тренер Андрей Мартемьянов. Только идет обсуждение, среди нескольких кандидатов есть и Николай Борщевский. 1 мая будет известно, кто стал новым главным тренером, тогда и объявим", — сказал Филиппенко.
Борщевский является олимпийским чемпионов 1992 года в качестве хоккеиста. В роли тренера он работал в ярославском «Локомотиве», подмосковном «Атланте», санкт-петербургском СКА и уфимском «Салавате Юлаеве».
"Амур" в текущем сезоне чемпионата КХЛ под руководством Мартемьянова вышел в плей-офф, где проиграл в серии первого раунда казанскому «Ак Барсу» со счетом 1-4.
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