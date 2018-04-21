Хоккеист сборной России Бучневич рассказал, что пока не адаптировался к большим площадкам 

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Павел Бучневич, выступающий в составе сборной России на Чешских хоккейных играх, пока не адаптировался к игре на больших площадках. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.
В субботу сборная России проведет матч в рамках Чешских хоккейных игр против команды Финляндии. Двумя днями ранее россияне в вынесенной игре турнира уступили сборной Швеции (1:2).
"Мне было тяжело, давно не играл на большой площадке. Это все равно другой хоккей — за океаном тебя заставляют бежать вперед, тут играют в откат. Все-таки я привык к игре в НХЛ и пока не перестроился. Вся команда играла сумбурно и не было взаимопонимания — только связка Гусева с Дадоновым «рисовала», остальные действовали в стиле «бум-бум», — считает Бучневич.
"Можно сказать, что это первый для меня опыт выступления за главную сборную, — продолжил собеседник ТАСС. — Да, я приезжал один раз на Евротур, но тогда особо ни с кем не общался. Мне было 19 лет, а остальное уже не помню. Особых предпочтений по партнерам нет, это сборная России, здесь все игроки сильные".
Ранее Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России, временно исполняющим обязанности был назначен Илья Воробьев. «Этот вопрос скорее больше относится к руководству федерации. Сейчас с нами работают хорошие специалисты, [Анвара] Гатиятулина знал еще по молодежной сборной — хороший тренер. С остальными до этого не работал», — заключил 23-летний Бучневич.