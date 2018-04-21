Ещё
Хоккеист сборной России Бучневич рассказал, что пока не адаптировался к большим площадкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист сборной России Бучневич рассказал, что пока не адаптировался к большим площадкам 

ТАСС 1 час назад
ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Павел Бучневич, выступающий в составе сборной России на Чешских хоккейных играх, пока не адаптировался к игре на больших площадках. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.
В субботу сборная России проведет матч в рамках Чешских хоккейных игр против команды Финляндии. Двумя днями ранее россияне в вынесенной игре турнира уступили сборной Швеции (1:2).
"Мне было тяжело, давно не играл на большой площадке. Это все равно другой хоккей — за океаном тебя заставляют бежать вперед, тут играют в откат. Все-таки я привык к игре в НХЛ и пока не перестроился. Вся команда играла сумбурно и не было взаимопонимания — только связка Гусева с Дадоновым «рисовала», остальные действовали в стиле «бум-бум», — считает Бучневич.
"Можно сказать, что это первый для меня опыт выступления за главную сборную, — продолжил собеседник ТАСС. — Да, я приезжал один раз на Евротур, но тогда особо ни с кем не общался. Мне было 19 лет, а остальное уже не помню. Особых предпочтений по партнерам нет, это сборная России, здесь все игроки сильные".
Ранее Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России, временно исполняющим обязанности был назначен Илья Воробьев. «Этот вопрос скорее больше относится к руководству федерации. Сейчас с нами работают хорошие специалисты, [Анвара] Гатиятулина знал еще по молодежной сборной — хороший тренер. С остальными до этого не работал», — заключил 23-летний Бучневич.
ТАСС: последние новости
Третьяк: Радулова пригласили в сборную, но ответ повис в воздухе Барков, О'Райли и Карлссон номинированы на джентльменский приз НХЛ Хоккеисты сборной России уступили шведам в вынесенном матче Евротура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» поверил в Роналду
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»10
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение