Хоккеист сборной России Бучневич рассказал, что пока не адаптировался к большим площадкам

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. / ТАСС /. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Павел Бучневич , выступающий в составе сборной России на Чешских хоккейных играх, пока не адаптировался к игре на больших площадках. Об этом хоккеист рассказал ТАСС.

В субботу сборная России проведет матч в рамках Чешских хоккейных игр против команды Финляндии. Двумя днями ранее россияне в вынесенной игре турнира уступили сборной Швеции (1:2).

"Мне было тяжело, давно не играл на большой площадке. Это все равно другой хоккей — за океаном тебя заставляют бежать вперед, тут играют в откат. Все-таки я привык к игре в НХЛ и пока не перестроился. Вся команда играла сумбурно и не было взаимопонимания — только связка Гусева с Дадоновым «рисовала», остальные действовали в стиле «бум-бум», — считает Бучневич.

"Можно сказать, что это первый для меня опыт выступления за главную сборную, — продолжил собеседник ТАСС. — Да, я приезжал один раз на Евротур, но тогда особо ни с кем не общался. Мне было 19 лет, а остальное уже не помню. Особых предпочтений по партнерам нет, это сборная России, здесь все игроки сильные".