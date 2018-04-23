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3 очка Бонино помогли «Нэшвиллу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
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3 очка Бонино помогли «Нэшвиллу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 56 минут назад
«Нэшвилл Предаторз» на чужом льду переиграл «Колорадо Эвеланш» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась с разгромным счётом 5:0 (0:2, 0:2, 0:1) в пользу подопечных Питера Лавиолетта. «Нэшвилл» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Ник Бонино, набравший 3 (1+2) очка за результативность. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 22 броска по воротам.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая не была засчитана и показателем полезности «-3». Алексей Емелин провёл на льду 15 минут 30 секунд, совершил 3 силовых приёма и заблокировал один бросок.
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