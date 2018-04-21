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Александр Хохлачев: В «регулярке» выступили на «хорошо», в плей-офф своей игрой не довольны
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Александр Хохлачев: В «регулярке» выступили на «хорошо», в плей-офф своей игрой не довольны 

Советский спорт 1 час назад
— В принципе, хороший сезон провели. Наверное, не хватило силенок на плей-офф, где мы хотели сыграть получше. Так что регулярный чемпионат для «Спартака» можно оценить на «хорошо», а вот своей игрой в плей-офф мы не довольны, — сказал Хохлачев.
— Понятно, что ЦСКА был безусловным фаворитом серии со «Спартаком», но сухого поражения можно было избежать? — Дело не в том, что мы в итоге уступили ЦСКА — очень хорошей команде — в этой серии. Обидно, что не получилось показать ту игру, на которую были способны. Конечно, у армейцев намного более длинная скамейка, больше возможностей проводить ротацию состава, когда одни игроки без проблем заменяют других в том или ином матче. Но это ни в коем случае не может служить «Спартаку» оправданием.
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