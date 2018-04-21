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ХК «Адмирал» договорился о контракте с тренером Светловым на один год
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ХК «Адмирал» договорился о контракте с тренером Светловым на один год 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сергей Светлов будет возглавлять владивостокский «Адмирал» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), договоренность достигнута на один год. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор дальневосточного клуба Сергей Сошников.
"Адмирал" завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на 11-м месте в Восточной конференции. По ходу сезона команда сменила четырех тренеров. В последних матчах сезона обязанности главного тренера исполнял Олег Леонтьев, контракт с которым рассчитан до 30 апреля.
"Состоялась договоренность, и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко утвердил кандидатуру Светлова в качестве главного тренера, — сообщил Сошников. — 1 мая Светлов приступит к исполнению своих обязанностей, и мы полностью сможем работать на комплектование команды на сезон. Кто войдет в тренерский штаб — решит Светлов, кандидаты есть, но это его прерогатива".
Светлов уже работал с «Адмиралом» с декабря 2013 года по май 2014-го. Также специалист возглавлял такие клубы КХЛ, как хабаровский «Амур», подмосковный «Атлант» и тольяттинскую «Ладу». В качестве хоккеиста Светлов побеждал на Олимпийских играх 1988 года.
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