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Сборная России уступила Финляндии в матче юниорского ЧМ по хоккею
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Сборная России уступила Финляндии в матче юниорского ЧМ по хоккею 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сборная России в матче чемпионата мира по хоккею среди юниоров 22 апреля уступила сборной Финляндии, забросив четыре шайбы и пропустив пять.
Первый период команды завершили при равном счёте, забросив в ворота соперников по две шайбы. Во втором игровом отрезке россияне оказались сильнее, на одну шайбу финнов ответив двумя, однако в третьем периоде соперникам российских хоккеистов всё же удалось переломить счёт в свою пользу.
Напомним, два предыдущих матча для сборной России были победными: игра с французами завершилась со счётом 7:1, а игра с чешской сборной — со счётом 3:2 в пользу нашей команды. Следующим соперником российских хоккеистов 24 апреля станет команда Словакии.
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 Ещё 2 источника 
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