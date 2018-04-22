Сборная России уступила Финляндии в матче юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России в матче чемпионата мира по хоккею среди юниоров 22 апреля уступила сборной Финляндии, забросив четыре шайбы и пропустив пять.

Первый период команды завершили при равном счёте, забросив в ворота соперников по две шайбы. Во втором игровом отрезке россияне оказались сильнее, на одну шайбу финнов ответив двумя, однако в третьем периоде соперникам российских хоккеистов всё же удалось переломить счёт в свою пользу.

Напомним, два предыдущих матча для сборной России были победными: игра с французами завершилась со счётом 7:1, а игра с чешской сборной — со счётом 3:2 в пользу нашей команды. Следующим соперником российских хоккеистов 24 апреля станет команда Словакии.