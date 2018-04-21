Фетисов призвал не витать в облаках после победы хоккеистов на Олимпиаде

Выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов призвал не переоценивать победу России на хоккейном турнире Олимпиады.

В разговоре с Sovsport.ru спортсмен отметил, что наша команда была близка к величайшему позору в своей истории: «Если же говорить о победе на Олимпиаде, этот успех не должен нам сейчас вскружить голову и позволить расслабиться. На самом деле мы были в 55 секундах от позора. Такого, от которого потом не отмылись бы никогда. Об этом тоже надо помнить».

Также Фетисов поделился ожиданиями от грядущего Чемпионата мира по хоккею, что состоится в Дании в мае: «Мы посмотрим — есть ли у нас ребята с новым видением хоккея. Потому что советская школа всегда отличалась своей игрой. А вот у российского хоккея ее нет. Нет того, что в свое время восхищало весь мир. Или играем, как все. Или вообще никак не играем. Надеюсь, что как раз Воробьев, Гатиятулин и Кудашов принесут что-то новое в хоккей. Порадуют нас не только результатом, но и качеством игры».