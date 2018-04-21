В ЦСКА прокомментировали возможное назначение Знарка на пост главного тренера 

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию о том, что главный тренер петербургского СКА Олег Знарок займет аналогичную должность в столичной команде со следующего сезона.
"С полной ответственностью говорю, что информация об изменениях в тренерском штабе не соответствует действительности и целиком лежит на совести некоторых журналистов, которые вместо освещения финальных матчей Кубка Гагарина занимаются спекуляциями, распространяя неподтвержденные слухи", — цитирует президента ЦСКА ТАСС.
Также он обратил внимание на то, что в клубе все внимание приковано к финальной серии Кубка Гагарина.
"ЦСКА готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф. Все мысли тренеров и игроков сосредоточены на предстоящей игре. У нас идет плей-офф. Но кто-то пытается отвлечь болельщиков от главного события сезона", — сказал Есмантович.
После четырех матчей финала Кубка Гагарина в счете ведет казанский «Ак Барс» — 3-1.
Ранее СМИ сообщили о назначении Знарка на пост главного тренера ЦСКА в сезоне-2018/19.