В ЦСКА прокомментировали возможное назначение Знарка на пост главного тренера

"С полной ответственностью говорю, что информация об изменениях в тренерском штабе не соответствует действительности и целиком лежит на совести некоторых журналистов, которые вместо освещения финальных матчей Кубка Гагарина занимаются спекуляциями, распространяя неподтвержденные слухи", — цитирует президента ЦСКА ТАСС

Также он обратил внимание на то, что в клубе все внимание приковано к финальной серии Кубка Гагарина.

"ЦСКА готовится к пятому матчу финальной серии плей-офф. Все мысли тренеров и игроков сосредоточены на предстоящей игре. У нас идет плей-офф. Но кто-то пытается отвлечь болельщиков от главного события сезона", — сказал Есмантович.

После четырех матчей финала Кубка Гагарина в счете ведет казанский «Ак Барс» — 3-1.

Ранее СМИ сообщили о назначении Знарка на пост главного тренера ЦСКА в сезоне-2018/19.