Яндач с пониманием отнесся к отказу хоккеиста «Металлурга» Коваржа играть за сборную Чехии

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. / ТАСС /. Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач с пониманием отнесся к отказу хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Яна Коваржа играть за сборную Чехии на чемпионате мира. Об этом Яндач рассказал журналистам.

17 апреля «Металлург» объявил о назначении наставника сборной Чехии Яндача на пост главного тренера магнитогорского клуба. У Коваржа 30 апреля заканчивается контракт с магнитогорской командой, который он пока не продлил. Чемпионат мира в Дании начнется в начале мая.

"Коварж отказался играть за сборную, отнесся к этому с пониманием, он провел все чемпионаты, долго играл в плей— офф, — сказал Яндач. — Останется ли он в «Метталурге», зависит только от него. Он умный, хороший игрок, действовал в первом звене. Я с ним говорил, у него есть предложение от генменеджера «Металлурга», но он пока не решил".

28-летний Коварж выступает за «Металлург» с 2013 года и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги он набрал 35 очков (7 шайб + 28 передач) в 54 играх, а в плей-офф на счету нападающего четыре заброшенные шайбы и столько же голевых передач в 11 играх.