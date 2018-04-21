Тихонов: хоккеистам сборной России нужно лучше реализовывать свои моменты

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 21 апреля. /ТАСС/. Сборной России по хоккею необходимо подходить к реализации моментов с большей концентрацией. Такое мнение журналистам высказал форвард россиян Виктор Тихонов.

В субботу сборная России со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в матче Чешских хоккейных игр. В первой встрече турнира, которая прошла четверг в Ярославле, россияне с таким же счетом уступили шведам.

"Сегодня лучше начали матч, чем предыдущую игру со шведами. Хороший был первый период, но во втором мы отдали инициативу, сбавили чуть в скорости, пошли удаления и темп куда-то сбился. Присутствуют проблемы с реализацией, моменты есть и не только у звена Бывальцева, но и у остальных. Нам нужно забивать, подходить ко всем моментам с максимальной концентрацией", — считает Тихонов.

"Нельзя ставить такую нагрузку на Шестеркина, он два матча тащил. Тяжело выиграть, когда мы забиваем две шайбы в двух матчах", — добавил форвард сборной России.

"Когда новый состав, не все друг друга знают, есть некая стеснительность. Но после первого матча уже больше общаемся, слышно, что лавка живая, энергии больше. С Ильей Воробьевым хорошо работается, был у него в олимпийской сборной, поэтому знаком с его системой. Привыкать не тяжело, единственное, пока не на 100% получается выполнять его указания", — заключил Тихонов.

В заключительным матче Чешских хоккейных игр сборная России в воскресенье встретится с хозяевами соревнований.