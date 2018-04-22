Сергачёв — самый молодой игрок в истории «Тампы», забросивший шайбу плей-офф

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» открыл счёт. Идёт третий период, счёт — 1:0.

Сергачёв отличился на девятой минуте матча и обновил клубный рекорд. Защитник отличился в возрасте 19 лет 300 дней и стал самым молодым игроком в истории клуба, забросившим шайбу в матче плей-офф. Прежний рекорд принадлежал Джейсону Вимеру, отличившимся в плей-офф-1996 в возрасте 20 лет 2 дня.

Для Михаила эта шайба стала первой в розыгрышах плей-офф Национальной хоккейной лиги. До этого он сыграл четыре матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени.