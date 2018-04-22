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Сергачев забросил первую шайбу в плей-офф. Видео
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Сергачев забросил первую шайбу в плей-офф. Видео
Спорт-Экспресс
11 минут назад
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Фото:
Чемпионат.com
Защитник «Тампы»
Михаил Сергачев
забросил шайбу в пятом матче первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси» (3-1 в серии). Россиянин открыл счет в этой встрече.
Для Сергачева это первая шайба в плей-офф в карьере. Всего на его счету 2 (1+1) очка.
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