Сергачев забросил первую шайбу в плей-офф. Видео

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в пятом матче первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси» (3-1 в серии). Россиянин открыл счет в этой встрече.

Для Сергачева это первая шайба в плей-офф в карьере. Всего на его счету 2 (1+1) очка.