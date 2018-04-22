Ещё
Сергачев забросил первую шайбу в плей-офф. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергачев забросил первую шайбу в плей-офф. Видео 

Спорт-Экспресс 11 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в пятом матче первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси» (3-1 в серии). Россиянин открыл счет в этой встрече.
Для Сергачева это первая шайба в плей-офф в карьере. Всего на его счету 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс: последние новости
ЮЧМ-2018 по хоккею: Финляндия победила Словакию, Швеция - Швейцарию Телегин: «Если Свитов сильнее меня, то каждому может достаться от него» Сборная России забросила 7 шайб в ворота команды Франции в матче юниорского ЧМ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение81
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП200
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение