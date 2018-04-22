Сергачев и Кучеров вывели «Тампу-Бэй» в 1/4 финала Кубка Стэнли

В Кубке Стэнли стал известен еще один участник четвертьфинала. Им стала «Тампа-Бэй Лайтнинг», выигравшая серию у «Нью-Джерси Дэвилз» 4:1.

В пятом матче, проходившем на площадке «Тампы» ведущие роли сыграли российские легионеры «молний». На девятой минуте Михаил Сергачев отправил первую шайбу в ворота «дьяволов». Этот гол оставался единственным до 53 минуты, пока Никита Кучеров не закрепил успех «Лайтнинг» — 2:0. Но Кайл Палмиери поставил победу хозяев под сомнение, забросив шайбу на 57 минуте. Все вопросы снял Райана Каллахан, поразивший пустые ворота «Нью-Джерси» — 3:1. Отлично провел матч вратарь «молний» Андрей Василевский , отбивши 26 бросков из 27.

"Тампа-Бэй" одержала четвертую победу в пяти встречах и выиграла серию 4:1. «Молнии» пробились в четвертьфинал, где сыграют с победителями пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Ливз». После четырех встреч впереди «Бостон» 3:1.