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Видео: Кузнецов с передачи Орлова забил Бобровскому
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Видео: Кузнецов с передачи Орлова забил Бобровскому 

Советский спорт 1 час назад
Кузнецов отличился на четвертой минуте второго периода, сделав счет в игре 2:1. Ему ассистировал соотечественник Дмитрий Орлов.
Таким образом, Кузнецов в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли набрал семь (4+3) очков.
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