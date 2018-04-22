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Видео: Кузнецов с передачи Орлова забил Бобровскому
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Видео: Кузнецов с передачи Орлова забил Бобровскому
Советский спорт
1 час назад
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Кузнецов отличился на четвертой минуте второго периода, сделав счет в игре 2:1. Ему ассистировал соотечественник
Дмитрий Орлов
.
Таким образом, Кузнецов в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли набрал семь (4+3) очков.
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