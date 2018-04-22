Голкипер «Тампы» Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» и выход в четвертьфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы сегодня хорошо играли, хорошо поработали. У них хорошая команда, но мы были чуть лучше.

Ребята всю серию провели на хорошем уровне, но теперь она в прошлом и надо двигаться дальше", — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.