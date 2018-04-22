Ещё
Голкипер «Тампы» Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голкипер «Тампы» Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» 

Газета.Ru 49 минут назад
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» и выход в четвертьфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы сегодня хорошо играли, хорошо поработали. У них хорошая команда, но мы были чуть лучше.
Ребята всю серию провели на хорошем уровне, но теперь она в прошлом и надо двигаться дальше", — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Ранее нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров рассказал о победе в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».
Газета.Ru: последние новости
Тренер объяснил поражение сборной России в матче с Финляндией "Амур" прокомментировал информацию о назначении Борщевского главным тренером Игрок "Ак Барса" Клинкхаммер: намерены подойти к матчу с ЦСКА во всеоружии
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение98
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП222
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»4
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение