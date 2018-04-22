Голкипер «Тампы» Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» 

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Нью-Джерси» и выход в четвертьфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы сегодня хорошо играли, хорошо поработали. У них хорошая команда, но мы были чуть лучше.
Ребята всю серию провели на хорошем уровне, но теперь она в прошлом и надо двигаться дальше", — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
Ранее нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров рассказал о победе в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».