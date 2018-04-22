Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер: намерены подойти к матчу с ЦСКА во всеоружии 

Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал о предстоящем пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА. Слова хоккеиста передает газета «Известия».
"Наша цель — выйти в пятом матче и отыграть на максимуме возможностей. Против нас играет отличный соперник с классным подбором игроков и наличием системы игры, позволившей обыграть СКА. Несколько хоккеистов ЦСКА только что выиграли Олимпиаду.
Очевидно, что они просто так не сдадутся, и нам нельзя думать, что победа в серии уже в кармане. Малейшая ошибка может дорого обойтись. Поэтому мы намерены подойти к матчу во всеоружии", — сказал Клинкхаммер.
Ранее хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказа об атмосфере на ледовом стадионе московского ЦСКА.