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Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер: намерены подойти к матчу с ЦСКА во всеоружии
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Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер: намерены подойти к матчу с ЦСКА во всеоружии 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер рассказал о предстоящем пятом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина против ЦСКА. Слова хоккеиста передает газета «Известия».
"Наша цель — выйти в пятом матче и отыграть на максимуме возможностей. Против нас играет отличный соперник с классным подбором игроков и наличием системы игры, позволившей обыграть СКА. Несколько хоккеистов ЦСКА только что выиграли Олимпиаду.
Очевидно, что они просто так не сдадутся, и нам нельзя думать, что победа в серии уже в кармане. Малейшая ошибка может дорого обойтись. Поэтому мы намерены подойти к матчу во всеоружии", — сказал Клинкхаммер.
Ранее хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказа об атмосфере на ледовом стадионе московского ЦСКА.
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