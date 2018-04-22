Андрей Василевский: «Мы провели хорошую серию с „Нью-Джерси“, но теперь уже думаем о следующем раунде»

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу своей команды над «Нью-Джерси» (3:1). Благодаря этому успеху «Тампа-Бэй» выиграла серию 4-1 и вышла в следующий этап Кубка Стэнли.

— Мы играли хорошо и показали отличный хоккей. У «Нью-Джерси» тоже неплохая команда, но сегодня мы были чуточку лучше, — цитирует официальный сайт НХЛ Василевского. — На самом деле мы действовали на высоком уровне на протяжении всей серии, но сейчас это уже неважно, потому что надо двигаться дальше и готовиться к следующем раунду.