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Андрей Василевский: «Мы провели хорошую серию с „Нью-Джерси“, но теперь уже думаем о следующем раунде»
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Андрей Василевский: «Мы провели хорошую серию с „Нью-Джерси“, но теперь уже думаем о следующем раунде» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал победу своей команды над «Нью-Джерси» (3:1). Благодаря этому успеху «Тампа-Бэй» выиграла серию 4-1 и вышла в следующий этап Кубка Стэнли.
— Мы играли хорошо и показали отличный хоккей. У «Нью-Джерси» тоже неплохая команда, но сегодня мы были чуточку лучше, — цитирует официальный сайт НХЛ Василевского. — На самом деле мы действовали на высоком уровне на протяжении всей серии, но сейчас это уже неважно, потому что надо двигаться дальше и готовиться к следующем раунду.
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