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Орлов забросил первую шайбу в плей-офф
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Орлов забросил первую шайбу в плей-офф 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1 после первого периода). Счёт в серии — 2-3.
Первую шайбу в игре забросил российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала первой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В пятом матче серии Орлов отметился двумя голевыми передачами.
В случае победы в сегодняшней встрече «столичные» выйдут в полуфинал конференции.
Видео взято из официального «твиттера» «Вашингтон Кэпиталз».
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