Бэкстрем — 3-й европейский игрок в истории НХЛ с 4 голами в овертаймах матчей плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем забил победный гол в овертайме пятого матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ, 3-2). Это его четвертый победный гол в овертаймах плей-офф за карьеру. Сейчас он делит пятое место по этому показателю с еще 14 игроками, среди которых еще только два европейца — Яромир Ягр и Эса Тикканен. Также 4 гола на счету родившегося в Швеции Боба Найстрома, но он переехал в Канаду в детском возрасте. Больше забивали только Джо Сакик (8), Морис Ришар (6), Глен Андерсон и Патрик Кэйн (по 5).