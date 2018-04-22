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Бэкстрем — 3-й европейский игрок в истории НХЛ с 4 голами в овертаймах матчей плей-офф
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Бэкстрем — 3-й европейский игрок в истории НХЛ с 4 голами в овертаймах матчей плей-офф 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем забил победный гол в овертайме пятого матча серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ, 3-2).
Это его четвертый победный гол в овертаймах плей-офф за карьеру. Сейчас он делит пятое место по этому показателю с еще 14 игроками, среди которых еще только два европейца — Яромир Ягр и Эса Тикканен.
Также 4 гола на счету родившегося в Швеции Боба Найстрома, но он переехал в Канаду в детском возрасте. Больше забивали только Джо Сакик (8), Морис Ришар (6), Глен Андерсон и Патрик Кэйн (по 5).
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