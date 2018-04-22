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Овечкин: надо отдать должное нашему вратарю и выиграть еще один раз
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Овечкин: надо отдать должное нашему вратарю и выиграть еще один раз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в пятом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс». Слова спортсмена приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
"В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата. Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Брэйдену Холтби.
Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать еще один раз", — сказал Овечкин.
"Вашингтон" победил «Коламбус» в овертайме пятого матча (4:3, ОТ) и впервые вышел вперед в серии до четырех побед (3:2).
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