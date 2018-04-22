Овечкин: надо отдать должное нашему вратарю и выиграть еще один раз

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в пятом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс». Слова спортсмена приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

"В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата. Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Брэйдену Холтби.

Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать еще один раз", — сказал Овечкин.

"Вашингтон" победил «Коламбус» в овертайме пятого матча (4:3, ОТ) и впервые вышел вперед в серии до четырех побед (3:2).