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Кучеров установил рекорд «Тампы»
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Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в одной серии плей-офф НХЛ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он дошёл до отметки в десять очков в серии против «Нью-Джерси» и установил новый клубный рекорд по количеству набранных баллов в одном противостоянии розыгрыша Кубка Стэнли плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.
Кучеров в общей сложности отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Тем самым он превзошёл достижение Тайлера Джонсона, который в 2015 году записал себе в актив девять очков (четыре гола и пять ассистов) в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах победил «Нью-Джерси Девилз» в пятом матче серии и вышел во второй круг плей-офф НХЛ.
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