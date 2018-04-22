Кучеров установил рекорд «Тампы» по набранным очкам в одной серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он дошёл до отметки в десять очков в серии против «Нью-Джерси» и установил новый клубный рекорд по количеству набранных баллов в одном противостоянии розыгрыша Кубка Стэнли плей-офф НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

Кучеров в общей сложности отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Тем самым он превзошёл достижение Тайлера Джонсона , который в 2015 году записал себе в актив девять очков (четыре гола и пять ассистов) в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» в родных стенах победил «Нью-Джерси Девилз» в пятом матче серии и вышел во второй круг плей-офф НХЛ.