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Голкипер «Бостона» Худобин поделился эмоциями от дебюта в плей-офф НХЛ в 31 год
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Голкипер «Бостона» Худобин поделился эмоциями от дебюта в плей-офф НХЛ в 31 год 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф Национальной хоккейной лиги в возрасте 31 год. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вообще, как-то даже не было такого. Но смешанные чувства на самом деле — в 31 год выйти в плей-офф. Сколько я здесь уже, шесть лет — туда-сюда… И первый раз в плей-офф. Прикольно, другой хоккей, интересно", — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что, выйдя на замену, не почувствовал разницы между плей-офф и регулярным чемпионатом.
"Думаю, для этого надо было выйти со стартовых минут, сыграть весь матч", — добавил россиянин.
"Бостон" проиграл «Торонто» в пятом матче серии (3:4), но все еще остается ее лидером со счетом 3:2. Шестая игра пройдет 23 апреля.
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