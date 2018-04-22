Голкипер «Бостона» Худобин поделился эмоциями от дебюта в плей-офф НХЛ в 31 год

Российский голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился впечатлениями от дебюта в плей-офф Национальной хоккейной лиги в возрасте 31 год. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Вообще, как-то даже не было такого. Но смешанные чувства на самом деле — в 31 год выйти в плей-офф. Сколько я здесь уже, шесть лет — туда-сюда… И первый раз в плей-офф. Прикольно, другой хоккей, интересно", — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что, выйдя на замену, не почувствовал разницы между плей-офф и регулярным чемпионатом.

"Думаю, для этого надо было выйти со стартовых минут, сыграть весь матч", — добавил россиянин.

"Бостон" проиграл «Торонто» в пятом матче серии (3:4), но все еще остается ее лидером со счетом 3:2. Шестая игра пройдет 23 апреля.