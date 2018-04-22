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Гусев набрал 50-е очко в играх за сборную России по хоккею
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Гусев набрал 50-е очко в играх за сборную России по хоккею 

SPORT24.ru 30 минут назад
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в матче чешского этапа Евротура со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе россиян забросил Никита Гусев. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), Гусев набрал свое 50-е очко (21+29) в играх за сборную. Для достижения этой отметки Гусеву потребовалось 42 матча.
Гусев стал 20-м нападающим сборной, кто достиг данного рубежа. В текущем сезоне Гусев является лучшим бомбардиром российской команды с 24 (8+16) баллами в 16 играх. Лишь в двух матчах из них он ушел со льда без набранных очков, а в матчах Евротура Гусев набирал очки во всех восьми играх сезона.
На данный момент Гусев имеет на своем счету 9 (2+7) очков и является лучшим бомбардиром российской сборной.
Гол Гусева в игре с финнами также стал 750-й заброшенной шайбой сборной России в рамках Еврохоккейтура. Юбилейная шайба пришлась на 273-й матч сборной. Чаще всего российские хоккеисты поражали ворота сборной Чехии — 253 раза в 86-и матчах.
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