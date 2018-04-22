Хоккеист ЦСКА Ничушкин вновь не вошел в состав команды на пятый матч финала КХЛ

КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин не вошел в заявку команды на пятый матч финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Ничушкин не принимал участия в предыдущем матче. В воротах у армейцев сыграет Ларс Юханссон, а выступавший в четвертом матче серии Илья Сорокин находится в запасе. Вместо защитника Михаила Науменкова и нападающего Джеффа Плэтта в составе появились Артем Блажиевский и Константин Окулов. Окулов дебютирует в финале Кубка Гагарина.

У казанского «Ак Барса» состав по сравнению с игрой в пятницу остался без изменений. Встреча пройдет в воскресенье, начало — в 17:00 мск.