Сборная России проиграла чехам в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла чехам в матче Евротура

Хоккеисты сборной России со счетом 1:2 уступили команде Чехии в заключительном для себя матче чешского этапа Евротура. Встреча прошла в Пардубице.

В составе хозяев шайбы забросили Филип Хитил (9-я минута) и Матей Странски (21), у российской команды отличился Алексей Кручинин (50). Таким образом, чешская команда досрочно стала победителем домашнего этапа Евротура, российская команда заняла последнее, четвертое место, ни набрав ни одного очка.

Сборная России проиграла все три матча на чешских играх, ранее россияне уступили шведам (1:2), а затем — финнам (1:2). Впервые в истории Евротура, который проводится с сезона-1996/97, российская команда проиграла все матчи на одном этапе. На турнире Кубок Прагобанка в 1995 году в Чехии, который затем войдет в расписание Евротура, россияне также уступили во всех матчах, проиграв чехам (1:4), шведам (1:4) и словакам (2:5).

В трех матчах чешского этапа россияне смогли забросить лишь три шайбы, что является повторением худшего результата результативности российской команды на одном этапе Евротура. Ранее подобную низкую результативность сборная России показывала четыре раза: на этапах в Чехии (1998, 2013), Швеции (2012) и на домашнем турнире Кубок "Балтики" в 1997 году.

В общей турнирной таблице Евротура текущего сезона лидирует сборная Чехии (20 очков), на втором месте идет команда Финляндии (16), на третьем — России (15), на четвертом — Швеции (12). В заключительном матче Чешских хоккейных игр в воскресенье встретятся сборные Швеции и Финляндии, начало — 19:15 мск.

Последний этап Евротура текущего сезона пройдет с 26 по 29 апреля в Швеции.