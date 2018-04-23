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СМИ: форвард «Рейнджерс» Деарне станет игроком «Локомотива»
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СМИ: форвард «Рейнджерс» Деарне станет игроком «Локомотива» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Давид Деарне перейдет в клуб Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив», передает «Спорт Бизнес Online».
По данным источника, переход осуществится этим летом.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Деарне принял участие в 71 матче, в которых забросил шесть шайб и отдал 22 результативные передачи. Его общий показатель полезности составил "-22".
Также 31-летний канадец известен по выступлениям за «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз».
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» занял 12— место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 77 очков, и не смог пробиться в плей-офф.
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