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«Ак Барс» стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина
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«Ак Барс» стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Казани состоялась пятая игра финальной серии Кубка Гагарина между местным «Ак Барсом» и московским ЦСКА. Команда Зинэтулы Билялетдинова с минимальным счетом сумела одолеть «красно-синих» (1:0), став обладателем почетного трофея в третий раз в истории. Подобного не удавалось ни одному клубу КХЛ.
Казанские хоккеисты не стали откладывать дело в долгий ящик, решив при родных трибунах завершить финал Кубка Гагарина в свою пользу. Встреча получилась очень упорной. Лишь в третьем периоде Роб Клинкхаммер открыл счет в этой встрече, удачно подставив клюшку.
Все оставшееся время гости пытались перевести игру в овретайм, однако казанцы не позволили армейцам сравнять счет. «Ак Барс» первым в истории КХЛ стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в серии со счетом 4:1. Напомним, что до этого казанцы побеждали в первых двух сезонах Континентальной хоккейной лиги (2008/09, 2009/10).
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