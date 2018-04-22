«Ак Барс» взял Кубок Гагарина и побил рекорд

Встреча «Ак Барса» с ЦСКА окончилась счётом 1:0 в пользу казанского клуба. Для них это означает получение Кубка Гагарина — уже в третий и рекордный раз за свою историю.