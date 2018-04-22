Зарипов стал первым в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина

В активе Зарипова это пятый титул. 37-летний форвард трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и дважды с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.

В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».