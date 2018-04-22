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Зарипов стал первым в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина
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Зарипов стал первым в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов установил рекорд по количеству завоеванных трофеев Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
В активе Зарипова это пятый титул. 37-летний форвард трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» и дважды с магнитогорским «Металлургом».
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.
В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».
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