Хоккеист «Ак Барса» Азеведо стал самым ценным игроком Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барса» Джастин Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина нынешнего сезона.

В воскресенье «Ак Барс» выиграл пятый матч финальной серии турнира у московского ЦСКА со счетом 1:0 и стал обладателем трофея, победив в серии со счетом 4-1.

Канадец также стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 24 очка. На его счету девять шайб и 15 результативных передач.