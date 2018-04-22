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Хоккеист «Ак Барса» Азеведо стал самым ценным игроком Кубка Гагарина
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Хоккеист «Ак Барса» Азеведо стал самым ценным игроком Кубка Гагарина 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барса» Джастин Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина нынешнего сезона.
В воскресенье «Ак Барс» выиграл пятый матч финальной серии турнира у московского ЦСКА со счетом 1:0 и стал обладателем трофея, победив в серии со счетом 4-1.
Канадец также стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 24 очка. На его счету девять шайб и 15 результативных передач.
Год назад самым ценным игроком Кубка Гагарина стал вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин.
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