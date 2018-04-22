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Дацюк может пропустить шведский этап Еврохоккейтура
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Дацюк может пропустить шведский этап Еврохоккейтура 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал возможное участие нападающего Павла Дацюка в шведском этапе Еврохоккейтура. По словам специалиста, форвард занимается по индивидуальной программе.
"Дацюк тренируется по своей программе. Когда мы вернемся, будем лучше знать, какое у него физическое состояние. Будем смотреть, кто еще из игроков к нам присоединится. Все зависит от финальной пары Кубка Гагарина и плей-офф НХЛ", — цитирует Воробьева ТАСС.
Он также подчеркнул, что под вопросом остается и участие Александра Радулова и Владислава Наместникова
"Понимания по Радулову и Наместникову нет. Ведем переговоры со всеми, посмотрим, что из этого выйдет", — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла в третьем матче Еврохоккейтура подряд.
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