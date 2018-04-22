Дацюк может пропустить шведский этап Еврохоккейтура

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал возможное участие нападающего Павла Дацюка в шведском этапе Еврохоккейтура. По словам специалиста, форвард занимается по индивидуальной программе.

"Дацюк тренируется по своей программе. Когда мы вернемся, будем лучше знать, какое у него физическое состояние. Будем смотреть, кто еще из игроков к нам присоединится. Все зависит от финальной пары Кубка Гагарина и плей-офф НХЛ", — цитирует Воробьева ТАСС

"Понимания по Радулову и Наместникову нет. Ведем переговоры со всеми, посмотрим, что из этого выйдет", — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла в третьем матче Еврохоккейтура подряд.