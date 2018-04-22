Игроки «Ак Барса» Азеведу и Галиев стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ 

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведу занял первое место в списке бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
В текущем сезоне Азеведу принял участие в 19 матчах плей-офф лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 15 голевых передач. Коэффициент его полезности составляет "+7".
Кроме того, первое место в списке снайперов плей-офф занял одноклубник Азеведу форвард Станислав Галиев.
В 19 матчах он забросил десять шайб.
Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.
В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».