Игроки «Ак Барса» Азеведу и Галиев стали лучшими бомбардиром и снайпером плей-офф КХЛ

В текущем сезоне Азеведу принял участие в 19 матчах плей-офф лиги, в которых забросил девять шайб и отдал 15 голевых передач. Коэффициент его полезности составляет "+7".

Кроме того, первое место в списке снайперов плей-офф занял одноклубник Азеведу форвард Станислав Галиев

В 19 матчах он забросил десять шайб.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» на своем льду одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1:0 в пользу хозяев. Казанский клуб в рекордный третий раз стал обладателем данного трофея.

В истории турнира по два титула завоевывали петербургский СКА, московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».