Чернышенко: КХЛ будет обсуждать возможность перекрестного плей-офф в следующем сезоне

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) собирается обсудить возможность проведения перекрестного плей-офф в следующем сезоне. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко

"Сезон получился замечательный, финал захватывающий, было много интересного. Решающая серия получилась неожиданной, поскольку победу пророчили другому клубу. В Казани создают ту атмосферу, которая нам нужна. Следующий сезон будет интересным, три клуба уже прошли проверку на финансовый фэйр-плей, мы вступаем в новые реалии, есть возможность перекрестного плей-офф, мы будем это обсуждать", — сказал Чернышенко.

В воскресенье «Ак Барс» дома со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в рекордный третий раз стал победителем Кубка Гагарина.