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Чернышенко: КХЛ будет обсуждать возможность перекрестного плей-офф в следующем сезоне
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Чернышенко: КХЛ будет обсуждать возможность перекрестного плей-офф в следующем сезоне 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) собирается обсудить возможность проведения перекрестного плей-офф в следующем сезоне. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
"Сезон получился замечательный, финал захватывающий, было много интересного. Решающая серия получилась неожиданной, поскольку победу пророчили другому клубу. В Казани создают ту атмосферу, которая нам нужна. Следующий сезон будет интересным, три клуба уже прошли проверку на финансовый фэйр-плей, мы вступаем в новые реалии, есть возможность перекрестного плей-офф, мы будем это обсуждать", — сказал Чернышенко.
В воскресенье «Ак Барс» дома со счетом 1:0 одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и в рекордный третий раз стал победителем Кубка Гагарина.
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