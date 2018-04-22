Ещё
Дмитрий Чернышенко: «Нельзя говорить, здорово ли, что победили не СКА и не ЦСКА»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Чернышенко: «Нельзя говорить, здорово ли, что победили не СКА и не ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги сезона-2017/18. Руководитель лиги отметил, что в КХЛ еще будут обсуждать вариант с возможностью введения перекрестных матчей в плей-офф.
— Здорово для лиги, что победил не СКА и не ЦСКА, а «Ак Барс»?
— Нельзя так говорить, что это здорово или не здорово. У СКА и ЦСКА серьезные планы по усилении молодежной составляющей. Технический уровень Билялетдинова, его наработок, был безупречным. Здесь мастерство и сыграло роль.
— Такой результат ставит крест на идее перекрестного плей-офф в полуфиналах?
— Решение об этом не было принято, это было озвученное предложение. Такая возможность еще есть, мы еще будем это обсуждать. Но мы видим, что «Запад» и «Восток» сбалансированны. Еще раз обсудим и вас проинформируем. (Игорь ЕРОНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ак Барс" победил ЦСКА в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина Зинэтула Билялетдинов: "Готовимся к следующему матчу" Сборная России проиграла Чехии на Евротуре. Это третье поражение при Воробьеве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё65
Винер жестко обошлась с Мамун17
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Определился победитель Кубка Гагарина12
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение