Дмитрий Чернышенко: «Нельзя говорить, здорово ли, что победили не СКА и не ЦСКА»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвел итоги сезона-2017/18. Руководитель лиги отметил, что в КХЛ еще будут обсуждать вариант с возможностью введения перекрестных матчей в плей-офф.

— Здорово для лиги, что победил не СКА и не ЦСКА, а «Ак Барс»?

— Нельзя так говорить, что это здорово или не здорово. У СКА и ЦСКА серьезные планы по усилении молодежной составляющей. Технический уровень Билялетдинова, его наработок, был безупречным. Здесь мастерство и сыграло роль.

— Такой результат ставит крест на идее перекрестного плей-офф в полуфиналах?

— Решение об этом не было принято, это было озвученное предложение. Такая возможность еще есть, мы еще будем это обсуждать. Но мы видим, что «Запад» и «Восток» сбалансированны. Еще раз обсудим и вас проинформируем. (Игорь ЕРОНКО)