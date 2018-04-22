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Чемпионская раздевалка «Ак Барса». Видео в прямом эфире
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Чемпионская раздевалка «Ак Барса». Видео в прямом эфире 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«СЭ» показывает, как «Ак Барс» празднует победу в Кубке Гагарина. В пятом матче финальной серии казанский клуб на своей площадке победил ЦСКА — 1:0, выиграв главный трофей КХЛ в третий раз в истории. И все время — с Зинэтулой Билялетдиновым.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ак Барс" победил ЦСКА в пятом матче финала и в третий раз выиграл Кубок Гагарина Зинэтула Билялетдинов: "Готовимся к следующему матчу" Сборная России проиграла Чехии на Евротуре. Это третье поражение при Воробьеве
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