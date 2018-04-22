Чемпионская раздевалка «Ак Барса». Видео в прямом эфире

«СЭ» показывает, как «Ак Барс» празднует победу в Кубке Гагарина. В пятом матче финальной серии казанский клуб на своей площадке победил ЦСКА — 1:0, выиграв главный трофей КХЛ в третий раз в истории. И все время — с Зинэтулой Билялетдиновым.