Чернышенко: КХЛ был бы выгоден длительный финал с точки зрения маркетинга

КАЗАНЬ, 22 апреля. / ТАСС /. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с маркетинговой точки зрения было бы выгодно, чтобы финал Кубка Гагарина продолжался дольше. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Финал плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и ЦСКА завершился в пяти матчах со счетом 4-1. В последний раз финальная серия из семи матчей проходила два года назад между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

"С коммерческой точки зрения нам хотелось, чтобы все продолжалось дольше, чтобы сыграли все семь матчей, но получилось так, как получилось. Уж точно все хотели в Татарстане быстрой победы, — сказал Чернышенко. — Но это совсем не было расправой, у ЦСКА была непростая ситуация, связанная с болезнями. Ребята старались победить, мужественно бились, вы видели, какое здесь уважение к сопернику".

Глава лиги отдал должное мастерству главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. «Мы знаем, что СКА и ЦСКА имеют серьезные планы по усилению молодежной составляющей клубов. Но Билялетдинов был на высоте благодаря своим наработкам. Здесь свое мастерство себя показало», — отметил Чернышенко.