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Дмитрий Чернышенко: КХЛ хотела бы больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан
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Дмитрий Чернышенко: КХЛ хотела бы больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан 

Советский спорт 1 час назад
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал итог Кубка Гагарина, который в третий раз выиграл «Ак Барс».
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина
«Неожиданный результат финала, все ведь предрекали легкую победу ЦСКА, — приводит «Р-Спорт» слова Чернышенко. — Лига бы хотела больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан, что республика гуляет».
Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Решающий гол на счету канадца Роба Клинкхаммера.
Таким образом, «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и вышел на первое место по этому показателю, опередив «Динамо», СКА и магнитогорский «Металлург».
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