Дмитрий Чернышенко: КХЛ хотела бы больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал итог Кубка Гагарина, который в третий раз выиграл «Ак Барс».

«Ак Барс» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина

«Неожиданный результат финала, все ведь предрекали легкую победу ЦСКА, — приводит «Р-Спорт» слова Чернышенко. — Лига бы хотела больше матчей в финале, но главное, что счастлив Татарстан, что республика гуляет».

Напомним, в воскресенье в Казани «Ак Барс» победил ЦСКА (1:0) и завершил серию со счетом 4-1 в свою пользу. Решающий гол на счету канадца Роба Клинкхаммера

Таким образом, «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и вышел на первое место по этому показателю, опередив «Динамо», СКА и магнитогорский «Металлург».