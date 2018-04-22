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Дмитрий Чернышенко: КХЛ вступает в новые реалии, звезды будут распределяться более равномерно
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Дмитрий Чернышенко: КХЛ вступает в новые реалии, звезды будут распределяться более равномерно 

Советский спорт 1 час назад
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о том, как изменится лига в следующем сезоне.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок Гагарина
«Будет очень интересным следующий сезон, мы вступаем в новые реалии, — приводит «Р-Спорт» слова Чернышенко. — Звезды будут более равномерно распределяться по КХЛ, будет больше молодых игроков. Мы знаем в лиге о планах ЦСКА и СКА вводить больше молодежи в состав в следующем сезоне».
Напомним, игроки ЦСКА и СКА составили основу сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане.
В воскресенье десятый сезон КХЛ завершился победой «Ак Барс», который в пятом матче финальной серии выиграл у ЦСКА (1:0) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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