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Глава КХЛ Чернышенко: технический уровень Билла, его наработок был просто безупречен
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Глава КХЛ Чернышенко: технический уровень Билла, его наработок был просто безупречен 

Р-Спорт 1 час назад
Технический уровень главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в плей-офф КХЛ был просто безупречен, заявил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.
ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанцы победили в серии 4-1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина.
"Нельзя говорить, что победа «Ак Барса», а не СКА или ЦСКА — это здорово для лиги, просто нужно признать, что технический уровень Билла (Билялетдинова), его наработок был не то, что на высоте — он был просто безупречен. Про перекрёстные полуфиналы мы еще будем обсуждать, мнения по этому вопросу разделились. Сейчас мы видим, что Восток и Запад хорошо сбалансированы", — сказал Чернышенко журналистам.
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