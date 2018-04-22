Глава КХЛ Чернышенко: технический уровень Билла, его наработок был просто безупречен

Технический уровень главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова в плей-офф КХЛ был просто безупречен, заявил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко

ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанцы победили в серии 4-1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

"Нельзя говорить, что победа «Ак Барса», а не СКА или ЦСКА — это здорово для лиги, просто нужно признать, что технический уровень Билла (Билялетдинова), его наработок был не то, что на высоте — он был просто безупречен. Про перекрёстные полуфиналы мы еще будем обсуждать, мнения по этому вопросу разделились. Сейчас мы видим, что Восток и Запад хорошо сбалансированы", — сказал Чернышенко журналистам.