Чернышенко: хоккеисты ЦСКА внесли большой вклад в престиж страны, победив на ОИ

Игроки ЦСКА в нынешнем сезоне внесли большой вклад в престиж страны, победив на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко

ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанский клуб победил в серии 4-1 и стал первым в истории КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

"В финале играл ЦСКА — клуб, игроки которого составили костяк нашей сборной на Олимпиаде. Стоит отметить, что в этом сезоне они выиграли Олимпийские игры — это большой вклад в престиж страны. ЦСКА очень старался победить, игроки мужественно бились. Вы видите, какое уважение здесь на стадионе к сопернику. Это то, чем нужно гордиться, что нужно тиражировать. Ещё раз большое спасибо Казани", — сказал Чернышенко журналистам.