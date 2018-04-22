Ещё
Чернышенко: хоккеисты ЦСКА внесли большой вклад в престиж страны, победив на ОИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чернышенко: хоккеисты ЦСКА внесли большой вклад в престиж страны, победив на ОИ 

Р-Спорт 35 минут назад
Игроки ЦСКА в нынешнем сезоне внесли большой вклад в престиж страны, победив на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.
ЦСКА в воскресенье в Казани со счетом 0:1 уступил «Ак Барсу» в пятой игре финала Кубка Гагарина. Казанский клуб победил в серии 4-1 и стал первым в истории КХЛ трехкратным обладателем Кубка Гагарина.
"В финале играл ЦСКА — клуб, игроки которого составили костяк нашей сборной на Олимпиаде. Стоит отметить, что в этом сезоне они выиграли Олимпийские игры — это большой вклад в престиж страны. ЦСКА очень старался победить, игроки мужественно бились. Вы видите, какое уважение здесь на стадионе к сопернику. Это то, чем нужно гордиться, что нужно тиражировать. Ещё раз большое спасибо Казани", — сказал Чернышенко журналистам.
Р-Спорт: последние новости
Сборная Швеции победила команду Белоруссии на юниорском чемпионате мира В сборную России для подготовки к ЧМ вызваны 9 хоккеистов ЦСКА и 4 игрока "Ак Барса" Билялетдинов о дубле хоккеиста ЦСКА Петрова: молодец, так держать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё65
Винер жестко обошлась с Мамун17
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Определился победитель Кубка Гагарина12
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение