Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»

Вратарь «Коламбуса» Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси Трофи". Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Кинг Клэнси Трофи" вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Хоккеисты номинированы от каждой команды. В прошедшем сезоне награду получил нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо.

Во вторник "Коламбус" уступил "Вашингтону" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2-4. В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей, выиграв 37 из них. Процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42.