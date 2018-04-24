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Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»
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Вратарь «Коламбуса» Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский номинирован на приз "Кинг Клэнси Трофи". Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Кинг Клэнси Трофи" вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. Хоккеисты номинированы от каждой команды. В прошедшем сезоне награду получил нападающий "Коламбуса" Ник Фолиньо.
Во вторник "Коламбус" уступил "Вашингтону" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2-4. В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей, выиграв 37 из них. Процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42.
На награду также претендуют братья Даниэль и Хенрик Седины из "Ванкувера", которые завершили карьеру в этом сезоне. Игроки провели все 18 сезонов в НХЛ за "Ванкувер", уехав в Швецию лишь во время локаута в сезоне-2004/05. Даниэль дважды принимал участие в Матче звезд НХЛ, Хенрик — трижды. Братья являются чемпионами мира и олимпийскими чемпионами 2006 года в составе сборной Швеции, а Даниэль еще и серебряным призером Олимпийских игр.
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