Хоккеисты Барзал, Бесер и Келлер номинированы на приз лучшему новичку НХЛ

ТАСС , 22 апреля. Канадский нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер , американский форвард «Ванкувера» Брок Бесер и канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзал вошли в финальный список претендентов на приз «Колдер Трофи», вручаемого лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата, который провел первый полный сезон в лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет на начало регулярного сезона, в котором он провел не менее 25 матчей. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу ("Торонто").

В текущем сезоне 19-летний Келлер, который был выбран под общим седьмым номером на драфте новичков НХЛ 2017 года, провел все 82 матча в регулярном чемпионате лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «минус 7». Барзал, выбранный под общим 16 номером на драфте 2015 года, также не пропустил ни одной игры в регулярном чемпионате, набрав 85 очков за результативность (22 шайбы + 35 передач), и занял 14-е место в списке лучших бомбардиров. Также 20-летний Барзал вошел в состав национальной сборной Канады на чемпионат мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Бесер был выбран 25-м на драфте 2015 года. В нынешнем сезоне за «Ванкувер» хоккеист, которому в феврале исполнился 21 год, в 62 встречах забросил 29 шайб и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «минус 5».

В прошлом сезоне обладателем награды стал американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.