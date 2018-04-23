Объявлены претенденты на приз лучшему новичку в НХЛ

Келлер провел 82 встречи в регулярном чемпионате, в которых набрал 65 очков (23 гола и 42 результативные передачи).

На счету Бозера 55 очков (29 шайб + 26 передач) в 62 матчах.

Барзал принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 85 очков (22 + 63).

Ранее стали известны имена претендентов на приз «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.