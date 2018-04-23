Ещё
Объявлены претенденты на приз лучшему новичку в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены претенденты на приз лучшему новичку в НХЛ 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Нападающий Клейтон Келлер из «Аризоны Койотиз», форвард Брок Бозер из «Ванкувер Кэнакс» и нападающий Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» номинированы на приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку Национальной хоккейной лиги по итогам сезона, сообщает "Советский спорт".
Келлер провел 82 встречи в регулярном чемпионате, в которых набрал 65 очков (23 гола и 42 результативные передачи).
На счету Бозера 55 очков (29 шайб + 26 передач) в 62 матчах.
Барзал принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 85 очков (22 + 63).
Ранее стали известны имена претендентов на приз «Леди Бинг Трофи» — трофей, ежегодно присуждаемый игроку НХЛ, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения.
Газета.Ru: последние новости
Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина в Кубок Татарина Тренер "Ак Барса" посетовал на большое количество удалений в матче с ЦСКА Российские хоккеисты потерпели первое поражение на юниорском чемпионате мира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла в Чехии всё83
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»3
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение